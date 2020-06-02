استطلاع للرأي: بايدن يتقدم على ترامب بـ10 مراكز

أجرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية بالتعاون مع شبكة «ABC» استطلاعًا لرأي الأمريكيين حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، والتي يتنافس بها الرئيس الحالي دونالد ترامب، ونائب الرئيس السابق جو بايدن.

وأظهرت نتائج الاستطلاع التي نشرتها صحيفة «واشنطن بوست»، تقدم «بايدن» على «ترامب» بعشر مراكز؛ بسبب ما وصفته الصحيفة بالتقييمات السلبية التي منحها الأمريكيون للرئيس الحالي في التعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، والتي ستؤدي إلى انخفاض فرص إعادة انتخابه مرة أخرى.

وحصل مرشح الديمقراطي «بايدن» على 53% من الأصوات، بينما حصل «ترامب» على 43% فقط، مقارنة بـ49% لـ«بايدن» و47% لـ«ترامب»، في آخر استطلاع الرأي السابق، وهو ما يعكس اتساع الفارق بين المرشحين بعد أن كان متقاربًا إلى حد كبير.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن نتائج هذا الاستطلاع ليست تنبؤية لللانتخابات الرئاسية، بالنظر إلى التفاوت المحتمل بين استطلاعات الرأي والانتخابات، كما كان الحال في انتخابات 2016.

وفيما يتعلق بمقترح جعل التصويت في الانتخابات عبر البريد الإلكتروني، فضّل 87% من الديمقراطيين، و67% من المستقلين هذا المقترح، بينما عارضه 61% من الجمهوريين.

وأظهر الاستطلاع انقسام الأمريكيين بالتساوي حول ما إذا كان المرشحين مجهزين لإدارة انتعاش الاقتصاد المنهك بنسبة 47% لكل منهما.

وفيما يتعلق بإدارة أزمة تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، حصل «بايدن» على 50% من ثقتهم، بينما حصل «ترامب» على 42% فقط.