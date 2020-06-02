انتقادات لعمدة أمستردام بعد تنظيم مسيرة للاحتجاج على العنصرية

انتقد ساسة هولنديون عمدة أمستردام، اليوم الثلاثاء، عقب ظهور لقطات لتجمع حشود في مسيرة للاحتجاج على العنصرية على خلفية مقتل الأمريكي جورج فلويد، على يد رجل شرطة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان المشاركون في المسيرة يقفون على مقربة من بعضهم خلال المسيرة التي تم تنظيمها أمس الاثنين في ميدان دام بوسط أمستردام، مما أرسل إشارة كارثية للمواطنين في ظل خطر فيروس كورونا، وذلك بحسب ما قاله ساسة من أطياف سياسية مختلفة.

وقالت عمدة أمستردام فيمكي هالسيما، التي تنتمي لحزب الخضر، التي شاركت في المسيرة، إنها لم تتوقع مشاركة الكثيرين في المسيرة.

وأضافت هالسيما: "الشرطة كانت تحتاج لاستخدام القوة لتفريق المتظاهرين، وكان رأي هو أن ذلك ليس تصرفا مسؤولا".

وطالب السياسان اليمينيان خيرت فيلدرز وتيري باودت هالسيما بالاستقالة.