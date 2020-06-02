BBC: كورونا يدفع إندونيسيا لتعليق موسم الحج لهذا العام

أعلنت إندونيسيا -التي تضم أكبر عدد من المسلمين في العالم- إلغاء موسم الحج لمواطنيها لهذا العام بسبب وباء كورونا.

وقال وزير الشؤون الدينية الإندونيسي فخر الرازي، إن قرار إلغاء الحج هذا العام أتى بسبب تفشي فيروس كورونا واستمرار القيود على السفر، وفقا لوكالة أنباء "رويترز".

وبلغت حصة إندونيسيا من الحجاج هذا العام 221 ألف شخص، علما بأن عدد المسلمين في البلد يقدر بنحو 181 مليون شخص.

ويتوجه عشرات الآلاف من الإندونيسيين سنويا في رحلات حج إلى السعودية.

وتطبق إندونيسيا نظام الحصص والذي بموجبه لا يسمح للشخص بأداء فريضة الحج سوى مرة واحدة كل 20 عاما وفقا لأمانة مجلس الوزراء.

وكان من المتوقع توجه نحو مليوني شخص إلى مكة والمدينة في شهري يوليو وأغسطس المقبلين لأداء شعائر الحج، لكن السلطات السعودية أعلنت تعليق الحج والعمرة حتى إشعار آخر كإجراء احترازي يهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا.

ووصل عدد الوفيات بسبب كوفيد-19 في المملكة إلى 503 أشخاص حتى نهاية شهر مايو الماضي.

وكان وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بن طاهر بنتن، قد قال في مطلع شهر أبريل، إن المملكة قلقة بشأن سلامة الحجاج، وحث الناس على "التريث قبل إبرام عقود الحج".

وأضاف: "طلبنا من إخواننا المسلمين في جميع دول العالم التريث قبل إبرام أي عقود (مع شركات تنظيم رحلات الحج) حتى تتضح الرؤية".