 الحكومة الأفغانية: هجوم انتحاري يستهدف مسجدا في المنطقة الدبلوماسية في كابول - بوابة الشروق
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الحكومة الأفغانية: هجوم انتحاري يستهدف مسجدا في المنطقة الدبلوماسية في كابول

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدى أمين
نشر فى : الثلاثاء 2 يونيو 2020 - 6:45 م | آخر تحديث : الثلاثاء 2 يونيو 2020 - 6:45 م

أفادت فضائية «سكاي نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل، بأن الحكومة الأفغانية أعلنت عن هجوم انتحاري استهدف مسجدًا في المنطقة الدبلوماسية في العاصمة كابول، دون التطرق إلى تفاصيل أخرى.


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