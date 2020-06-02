الحكومة الأفغانية: هجوم انتحاري يستهدف مسجدا في المنطقة الدبلوماسية في كابول

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أفادت فضائية «سكاي نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل، بأن الحكومة الأفغانية أعلنت عن هجوم انتحاري استهدف مسجدًا في المنطقة الدبلوماسية في العاصمة كابول، دون التطرق إلى تفاصيل أخرى.