الحكومة الأفغانية: هجوم انتحاري يستهدف مسجدا في المنطقة الدبلوماسية في كابول

أفادت فضائية «سكاي نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل، بأن الحكومة الأفغانية أعلنت عن هجوم انتحاري استهدف مسجدًا في المنطقة الدبلوماسية في العاصمة كابول، دون التطرق إلى تفاصيل أخرى.