علماء يصممون إستراتيجية علاج جيني جديدة لمساعدة مرضى «الخلايا المنجلية»

تمكن علماء في ولاية ميريلاند الأمريكية، من تصميم إستراتيجية علاج جيني جديدة لمرضى الخلايا المنجلية ، وهو اضطراب دم معقد ومميت في بعض الأحيان يؤثر بشكل كبير على بنية ووظيفة خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين.

وقال الدكتور" ناويا أوشيدا"، وفريقه البحثى بالمعهد القومي للقلب والرئة والدم في ولاية " ميريلاند" الأمريكية ، إن الاستراتيجية الجديدة تعزز مستويات الهيموجلوبين الجنيني عن طريق زيادة تركيزات جاما - جلوبين .. حيث ينتج الهيموجلوبين الجنيني أثناء نمو الجنين وهو أكثر كفاءة في نقل الأكسجين من نظيره البالغ .. كما يُعد إنتاج الهيموجلوبين الجنيني قدرة يمكن إحياؤها من خلال العلاج الجيني .

وأضاف أن تعزيز مستويات الهيموجلوبين الجنيني لا يؤدي إلى زيادة نقل الأكسجين فحسب ، بل يقلل بشكل كبير من تكرار مضاعفات المرض .. موضحا أن مرض "فقر الدم المنجلى"، هو اضطراب مدمر يؤثر بشكل كبير على الأشحاص المنحدرين من أصل إفريقي .. وتستمد الحالة الوراثية إسمها من شكل خلايا الدم الحمراء للمرضى ، والتي لها شكل هلال أو منجل.

وتُجرى حوالي 12 تجربة إكلينيكية للعلاج الجيني في الولايات المتحدة ، لكن الأبحاث المختبرية المصممة لتحسين التكنولوجيا لا تزال نشطة وقوية بشكل استثنائي .. وشدد الباحثون على أن الهدف من جميع تقنيات العلاج الجيني لأمراض الهيموجلوبين هو إنتاج خلايا دم حمراء صحية على شكل قرص والتي تنقل الأكسجين بكفاءة في جميع أنحاء الجسم .. في حالة مرض فقر الدم المنجلي ، فإن العلاج يصحح مجموعة من المشاكل الطبية منها فقر الدم الانحلالي ، والألم ، وتلف الأعضاء.

فقد توصل الباحثون إلى أن أمرض الخلايا المنجلية تؤدي إلى أمراض كبيرة ويقلل من العمر الافتراضي للمريض .. كما ثبت أنه من الصعب تحقيق إنتاج علاجي " جاما جلوبين" باستخدام العلاج الجيني للخلايا الجذعية المكونة للدم.