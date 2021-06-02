موراتا: لا أعرف هوية الفريق الذي سألعب معه الموسم المقبل

أكد المهاجم الإسباني ألفارو موراتا، أنه لا يعلم الفريق الذي سيلعب معه الموسم المقبل، وسط تقارير إعلامية تحدثت عن تمديد عقده مع فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي.

كان موراتا قضى الموسم الماضي 2020 / 2021، في فريق يوفنتوس حيث انضم إليه على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد وذلك منذ شهر سبتمبر من العام الماضي.

ويحق ليوفنتوس تمديد إعارة موراتا ( 28 عاما) مجددا للمشاركة مع الفريق في موسم 2021 / 2022، أو التعاقد معه بشكل نهائي مقابل 45 مليون يورو (81ر54 مليون دولار) والتي سيتم دفعها على أقساط.

وذكرت تقارير عدة أن موراتا سيعود مرة أخرى إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة مع بداية عصر جديد بقيادة ماسيمليانو أليجري الذي تولى تدريب الفريق بدلا من أندريا بيرلو الاسبوع الماضي.

ورغم ذلك، فإن تلك مجرد أخبار بالنسبة لموراتا، مهاجم ريال مدريد وتشيلسي السابق، والذي يستعد لتمثيل منتخب بلاده إسبانيا في كأس أمم أوروبا 2020.

وقال موراتا في تصريحات لراديو "ماركا" حينما سئل عن مستقبله: لا أعرف، أنا متواجد هنا، لكن خواناما (وكيل موراتا) هو من يتعامل مع كل تلك الأمور".

وأضاف: "ليس لدي أي أخبار، وغدا سيتصل بي ويقول لي، هنا عليك أن تلعب، لدينا منزل في مدريد ونحن بحالة جيدة للغاية".

وأوضح موراتا: "للمرة الأولى منذ ست أو سبع سنوات، هذا الصيف هو الأكثر هدوءا، عندما يقررون سأكون هادئ للغاية".

وسجل موراتا 20 هدفا في 44 مباراة في كل البطولات مع يوفنتوس الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري الإيطالي.