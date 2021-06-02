ينشغل العالم بسبل القضاء على حدة الجائحة باستهداف توفير اللقاح لما لا يقل عن 40 فى المائة من مواطنى كل دولة قبل نهاية هذا العام، ثم الارتفاع بهذه النسبة إلى 60 فى المائة مع منتصف العام القادم تمهيدا للسيطرة الكاملة على الوباء.

ووفقا لدراستين صدرتا مؤخرا من خبراء البنك الدولى وصندوق النقد الدولى فإنَّ هذا يستلزم توفير 50 مليار دولار من التمويل الفعلى، وليس مجرد تعهدات مرسلة تُفَضُّ بها مجالس المؤتمرات. وهذا مبلغ زهيد إذا ما قورن بالتكاليف اليومية التى يتكبدها العالم للتعامل مع أضرار الوباء الاقتصادية والاجتماعية. وأولويات إنفاق هذا التمويل موزعة فى مجالات توفير مستلزمات الاختبار للفيروس والعلاج ومتطلبات الحماية، وزيادة طاقة إنتاج وتوزيع اللقاح، ودعمه للدول الأفقر، ومساندة النظم الصحية للقيام بعملها.

وبالإضافة لهذا التمويل الضرورى، فلا غنى عن تيسير التجارة فى اللقاحات، والمضى قدما فى إجراءات الإعفاء المؤقت من قيود حماية حقوق الملكية الفكرية المانعة من إنتاج اللقاحات فى الدول النامية ذات القدرات التصنيعية، وفقا للمعايير الدولية. فما زال الطلب الذى قدمته هذه الدول، متضامنة مع اقتراح للهند وجنوب أفريقيا، معلقا من دون استجابة عملية رغم مرور ثمانية شهور من المحاولات ومضى أربعة أسابيع منذ إشارة الإدارة الأمريكية لاستجابتها للاقتراح؛ فما زالت هناك معارضة أوروبية للاقتراح تعوق التوصل لاتفاق فى منظمة التجارة العالمية. كما أنَّ هناك حاجة عاجلة للتبرع بفوائض الجرعات فى الدول المتقدمة، بما لا يقل عن 500 مليون جرعة كاملة، فمن هذه الدول من احتجز عشرة أمثال احتياجاتها الفعلية من الشركات المنتجة.

إذن فبداية القضاء على الجائحة ممكنة عمليا وتمويليا وتجاريا، بعد هذا الانتصار العلمى فى تطوير اللقاحات فى زمن قياسى، ولا يوجد مانع إلا غياب الإرادة السياسية الدولية لتحقيقه.

وفى حين تتعثر محاولات السيطرة على الوباء فى الدول النامية بين إغلاق كلى وجزئى فى بعض أنحائها، تتعافى حركة الاقتصاد فى دول متقدمة ودول أخرى أحسنت السيطرة على الوباء منذ بداياته أو كانت أطيب حظا فى عدم التعرض الشديد لحدته. بما يضفى بعدا جديدا للتباين بين بلدان العالم فى مسارات التعافى الاقتصادى. كما أن حدة التباين فى توزيع الدخل والثروة التى تزايدت على مدار العقد الماضى ستتعمق أيضا داخل الدول وبين قطاعاتها وأقاليمها وعبر شرائحها العمرية، وبين النساء والرجال. فإذا كانت الجائحة قد أصابت أنشطة اقتصادية بالخسارة والإفلاس فقد استفادت منها أنشطة أخرى لضرورتها وزيادة الطلب عليها.

وفى حين عانت شرائح كبيرة من البطالة ونقص فى الأرزاق لما يقترب من 250 مليونا من العاملين الذين فقدوا وظائفهم فى القطاع الرسمى، تدفقت أموال إلى جموع المستفيدين من حزم التمويل العام التى اختلفت فى مدى سخائها وحسن استهدافها للمستحقين، كما زادت ثروات انتفع أصحابها من تضخم أصولهم المالية مع ماراثون ارتفاع الأسهم والأصول العقارية وغيرها.

هذا التباين الذى لا يفسره فى أحوال كثيرة عمل مفيد أو قيمة اقتصادية مضافة أو علاقة منضبطة بين التكلفة الاستثمارية والعائد عليها. كما لم تحسن إدارة المالية العامة فى كثير من البلدان القيام بدورها فى إعادة توزيع الدخول من خلال آليات الضرائب الكفؤة والعادلة والإنفاق العام وفقا لأولويات تحقق النفع لعموم الناس. ولا يمكن إلقاء التبعات كلها على مشاجب الجائحة وما صاحبها من أزمات، فمن أوجه قصور السياسات العامة ما كان سابقا على الأزمة.

لا تعنى بدايات التعافى الاقتصادى العودة لأوضاع ما قبل الأزمة، فلم يحدث هذا مع أزمات سابقة أهون شأنا وأقل شمولا وأخف أثرا. كما لم تخل أزمة اقتصادية، كتلك المصاحبة حاليا للجائحة، من آثار سياسية واجتماعية أحدثت تغييرا أو اضطرابا أو ارتباكا بعد نهايتها على النحو الذى شهده العالم، بعد أزمة الكساد الكبير والأزمات المالية فى الأسواق الناشئة فى القرن الماضى، وكذلك ما تبع الأزمة المالية العالمية فى 2008 من اضطرابات سياسية واستقطاب وصعود تيارات متطرفة وشعبوية وعنصرية. والدول التى ستتوقى هذه الآثار هى الدول الأكثر تمتعا بالمرونة فى التعامل مع تطلعات عموم الناس، وهى الدول الأسرع توجيها لسياساتها العامة وتشجيعها للاستثمارات لتوفير فرص العمل اللائقة، وهى الدول الأفضل فى تطوير نظم الضمان الاجتماعى والتصدى للغلاء الذى تظهر نذره بارتفاع لمعدلات التضخم وتوقعاته السلبية، فى دول كانت قد نسيته كظاهرة منذ عقود.

إن اعتبارات الاستدامة وتحقيق أهداف التنمية بعد الأزمة تستلزم توازنا وموارد مالية عامة وخاصة، وكذلك حسن إدارة المرحلة الانتقالية نحو تحقيق هدف الوصول لصافى الصفر من الانبعاثات الضارة بالمناخ فى عام 2050 وفقا لالتزامات الدول باتفاقية باريس.

ولكن هناك تحولات معجلة للتغيير وفقا لما شهدته شركات النفط الكبرى الأسبوع الماضى فى قاعات المحاكم وجمعياتها العمومية، بما يعتبر نقطة تحول بتأثير من الفاعلين فى مجالات البيئة وتغيرات المناخ واعتبارها من حقوق الإنسان. فبعد أيام من صدور تقرير الوكالة الدولية للطاقة المحذر من فشل الوصول لأهداف اتفاقية باريس، أعقبه إصدار محكمة هولندية لحكم يلزم شركة شل بتخفيض انبعاثاتها بمقدار 45 فى المائة فى خلال العشر سنوات القادمة وهى فترة أقصر مما استعدت له الشركة للتوافق مع التزاماتها. وعلى الجانب الآخر من الأطلنطى اتفقت صناديق استثمار كبرى على إخراج عضوين فى مجلس إدارة شركة إكسون موبيل لصالح آخريْن من المدافعين عن المناخ والبيئة رشحهما صندوق تمويل حديث احتجاجا على تباطؤ اتخاذ الشركة لإجراءات جدية نحو حماية المناخ. استتبع ذلك تصريح شركات تصنيف الائتمانى بزيادة مخاطر شركات البترول الكبرى.

نقطة التحول هذه عجلت بها مطالبات المجتمع المدنى فى الدول المتقدمة التى سبقت خطى الحكومات والجهات الرقابية فى التأثير على قرارات مؤسسات التمويل والمستثمرين، وهى بداية سيكون لها ما بعدها فى هيكل سوق النفط وسلوك وأداء شركات البترول الكبرى، وكذلك الشركات الوطنية الكبيرة والشركات الأصغر فى التعامل مع مستجدات سياسات المناخ وتبنيها لحلول تكنولوجية تمكنها من تخفيض الانبعاثات الكربونية. وفى حوار لى مع أحد المديرين التنفيذيين فى قطاع الصناعات الاستخراجية ذكر لى أن نقطة التحول هذه كانت متوقعة، ولكنها أتت سابقة لأوانها، فكان رأيى أن أزمة الجائحة عجلت بها وهو ما لم يعترض عليه.

فى ظل هذه المستجدات المتسارعة تبرز آليتان للتغيير والتقدم فى سباق الأمم استمدتا زخما من معترك أزمة الجائحة، الأولى آلية الاستدامة التى لا يجب اختزالها فى تغيرات المناخ ولكن تؤخذ بمنهج شامل لتحقيق أهداف رؤى 2030 بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وهى تتضمن حتما استثمارات للتعامل مع تغيرات المناخ، فضلا عن تفعيل أسس الحوكمة والمشاركات المحلية والدولية. والآلية الثانية هى التحول الرقمى الذى أصبح عابرا للقطاعات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، فمستحدثاته وتطبيقاته صارت أسلوب حياة وتواصل بين الناس ومعينة فى تقديم خدمات التعليم والصحة والترفيه. ومن خلاله يتم التحكم فى قطاعات الإنتاج والنقل والطاقة والمياه، ومن دونه لا تنجز معاملات مالية، وبه ستتغير أنماط العمل وأشكال النقود الصادرة من البنوك المركزية ونظم تسوية المعاملات.

هذه رياح التعافى فلتستعد لها القلاع، وقديما قالوا:

إِذا هَبَّت رِياحُكَ فَاِغتَنِمها

فَعُقبى كُلُّ خافِقَةٍ سُكونُ

نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط