رئيس جامعة العريش يتفقد سير الامتحانات بعدد من اللجان

أجرى حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش، جولة تفقدية في لجان الامتحانات بكليات الآداب والاقتصاد المنزلي والعلوم الزراعية البيئية لليوم الثانى.. رافقه الدكتور عز الدين حسيني جاد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وقال الدمرداش إن الجامعة حريصة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجامعة طوال فترة الامتحانات حفاظًا على سلامة الجميع داخل الجامعة وذلك في إطار توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات.



وأشاد الدمرداش بمدى التزام الجميع داخل الجامعة بالتعليمات سواء الاحترازية أو أعمال الامتحان، مؤكدا حرصهم على سلامة الجميع بداية من دخولهم من بوابات الجامعة مرورًا باللجان الامتحانية وحتى خروجهم مرة أخرى، وذلك من خلال قياس درجات الحرارة والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.



ووجه برش اللجان وتطهيرها بصفة مستمرة، مشيرًا إلى أن الامتحانات تسير بشكل هادئ ومنتظم يسوده الالتزام، مشددا على الاستعدادات المتخذة في حالة حدوث أية طوارئ أثناء أداء الطلاب لامتحاناتهم، والتأكد من وجود أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة داخل اللجان.