رئيس تضامن النواب: مصر تستطيع أن تحقق الآمال فى ظل قيادة مصرية أصيلة

وجه الدكتور عبد الهادى القصبي من خلال لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة التي يرأسها، الشكر إلى رئيس مجلس النواب الدكتور حنفى الجبالي بالموافقة على إحالة موضوع قياس الأثر التشريعى لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة لبحث كل المشاكل والعقبات التي تواجه تفعيل القانون، والوقوف على مدى تنفيذه وهو لايقل عن صدور القانون نفسه، وهو أحد المهام المناط بها المجلس التشريعي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور وكيل اللجنة النائب أحمد فتحي، والنائبة رضوى إسماعيل، وأعضاء اللجنة وممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهم المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع حوكمة السوق، ومحمد عبد الفتاح مدير عام كبار العملاء بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبحث دور الجهاز في مبادرة دعم وتمكين والخطط المستقبلية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة بدعوة الجهاز القومي في الاتصالات.

وأضاف القصبى، في تصريحات صحفية اليوم الاربعاء: "إننا أمام نموذج نجاح في وزارة الاتصالات بتقديمها مبادرتين لدعم ذوي الهمم تبعث بها برسالة أمل أن مصر تستطيع أن تحقق الآمال وتستجيب للطموحات فى ظل قيادة مصرية أصيلة تواجه كل التحديات بالعلم والإرادة والصبر ولتحقيق النجاح".

وتابع:" إننا مسؤولين عن قياس الأثر التشريعى لقانون ذوي الهمم رقم 10 لسنة 2018، حيث اتضح لنا أن قياس الأثر التشريعى الهدف منه يبين لنا أن هناك بعض الجهات نجحت في تفعيل القانون وآخرون أخفقوا في تنفيذه".

وطالب أن تسير كل الوزرات المعنية بالقانون مثلما فعلت وزارة الاتصالات بتفعيل قانون ذوي الإعاقة.

كما طالب بل بتفعيل باقي القوانين التي صدرت تمس المواطن.

ووجه التنفيذيين في مؤسسات الدولة بتحديث معلوماتهم التشريعية حول القوانين التي صدرت والمتعلقة بخدمة المواطنين.