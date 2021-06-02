دياب يحذر من تداعيات انهيار لبنان على شعبه والدول الصديقة والشقيقة

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب القوى السياسية لتقديم تنازلات لتشكيل حكومة، كما دعا أشقاء وأصدقاء بلاده للوقوف إلى جانب الشعب.

وناشد دياب في كلمة وجهها إلى اللبنانيين مساء اليوم الأربعاء القوى السياسية" إلى تقديم التنازلات وهي صغيرة مهما كبرت، لأنها تخفف عذابات اللبنانيين وتوقف المسار المخيف. فتشكيل الحكومة، بعد نحو عشرة أشهر على استقالة حكومتنا، أولوية لا يتقدم عليها أي هدف أو عنوان".

ووجه نداء إلى أشقاء لبنان وأصدقائه ناشدهم فيه "عدم تحميل اللبنانيين تبعات لا يتحملون أي مسؤولية فيها"، مضيفاً "الشعب اللبناني ينتظر من أشقائه وأصدقائه الوقوف إلى جانبه، ومساعدته في محنته القاسية، ولا يتوقع منهم أن يتفرجوا على معاناته أو أن يكونوا مساهمين في تعميقها".

ورأى أن الانهيار، في حال حصوله "ستكون تداعياته خطيرة جداً، ليس على اللبنانيين فحسب، وإنما على المقيمين على أرضه أيضا، وكذلك على الدول الشقيقة والصديقة، في البر أو عبر البحر، ولن يكون أحد قادرا على ضبط ما يحمله البحر من موجات".

ووجه دياب نداء إلى اللبنانيين، دعاهم فيه" إلى الصبر على الظلم الذي يعانون منه أو سيطالهم من أي قرار تأخذه أي جهة ويزيد في معاناتهم".

وأضاف "لا أريد توجيه الاتهام لأحد، لأن المرحلة تتطلب أعلى درجات المسؤولية كي نتمكن من تخفيف آلام السقوط في حال حصوله لا سمح الله.

يذكر أنه كان تم تكليف سعد الحريري، في 22 أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار 4 من الشهر ذاته الذي هز مرفأ بيروت.

وقدم الحريري للرئيس عون في التاسع من ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية من 18 وزيراً لم يرض بها الرئيس عون.

وتعثر حتى الآن تشكيل حكومة جديدة.