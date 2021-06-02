الخارجية الصينية: قدمنا 350 مليون جرعة من لقاحات كورونا للعالم

كشف وزير الخارجية الصيني وانج يي، في اجتماع افتراضي لوزراء خارجية دول مجموعة "بريكس"، عن أن بلاده قدمت أكثر من 350 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا إلى المجتمع الدولي.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية، فقد أكد مي فنج، المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية، اليوم الأربعاء، أن الصين تواصل الوفاء بتعهداتها لجعل اللقاحات منفعة عامة، بينما تستمر في تقديم المزيد من اللقاحات بأقصى طاقتها، لزيادة مساهماتها في تعزيز إمكانية الحصول على اللقاحات وتحملها في الدول النامية.

وتعهدت الصين في الدورة الـ73 لمنظمة الصحة العالمية مايو العام الماضي، بجعل اللقاح منفعة عامة، وقدمت مساعدات اللقاحات إلى أكثر من 80 دولة نامية في حاجة ملحة، وصدّرت لقاحاتها إلى 43 دولة.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات الصينية ضد كوفيد-19 سهلة للتخزين والتوزيع، ما يعد أمرا مشجعا بالنسبة إلى دول نامية كثيرة.