قال رئيس البرلمان العربي عادل عبدالرحمن العسومي، إن منح الرئيس عبدالفتاح السيسي «وسام القائد» يأتي على خلفية ما شهدته مصر من تطوير في البنية التحتية، وإطلاق المشروعات القومية العملاقة، وقوة الاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا.

وأضاف العسومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن «الرئيس السيسي مكسب للأمة العربية ومصر»، مؤكدًا أن «السيسي» يتعامل بحجم وقوة وقيمة الدولة.

وأشار إلى أن «الدولة المصرية كبيرة ولها تأثير إقليمي دولي وبها أعرق حضارة على مستوى الدول»، مشيدًا بدور الرئيس السيسي في المبادرة لدعم كل الدول العربية والتصدي لكل المشكلات التي تتعرض لها.

وذكر رئيس البرلمان العربي أن تقديم «وسام القائد» للرئيس السيسي أقل شيء يمكن تقديمه، معلقًا: «هناك محبة وتقدير وامتنان لهذا الدور الكبير، وأردنا توصيل حب وتقدير الشعوب العربية إلى الرئيس».

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي وعضو مجلس النواب البحريني، بحضور الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن اللقاء شهد منح الرئيس «وسام القائد»، والذي يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي للملوك ورؤساء الدول، وذلك تقديراً لجهوده الحثيثة والمنعكسة في تحركات مصر وسياساتها الواعية والرصينة في خدمة جميع القضايا الأمة العربية، وآخرها التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والذي ساهم في الحد من الخسائر البشرية والمادية بقطاع غزة، ومن ناحيةٍ أخرى على صعيد مسيرة التنمية والبناء في مصر، والتي حققت إنجازات غير مسبوقة شملت كافة نواحي الحياة في الدولة لتقدم مصر للعالم نموذج تنموي عربى بقيادة الرئيس السيسي.