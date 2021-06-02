وزير خارجية السعودية يناقش مستجدات أوضاع القرن الإفريقي مع المبعوث الأمريكي

استقبل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض اليوم الأربعاء، المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الأربعاء، جرى خلال الاستقبال، مناقشة أبرز مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، كما استعرض الجانبان جهود المملكة في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.

واستعرض الجانبان الدعم المتواصل للتنمية والازدهار في القارة الأفريقية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وحضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح.