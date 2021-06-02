وزير التعليم: لم نحدد الموعد النهائي لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه لا يوجد مؤتمر اليوم، لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة، مضيفا: "نحن في مجلس الوزراء ولا يوجد مؤتمر اليوم، ولم نحدد الموعد النهائي بعد ولا داعي لهذه الحالة، حيث إن المعلومات الأساسية معروفة تماما ويستطيع الطلاب التحضير بدون انتظار أي معلومة إضافية".

وأوضح شوقي، في تصريحات له اليوم، أن موعد الامتحانات يتم بالتنسيق مع وزارات وجهات تأمين وليس فقط الوزارة وفي وجود الجائحة فإن الجهات المشاركة أكثر كثيرا، مؤكدا أنه لن يتم الإعلان إلا عند اكتمال المشاورات.