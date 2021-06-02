إجتماع تحفيزي وأشغال بدنية شاقة في مران الإسماعيلي تحضيرا للمحلة

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استأنف الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي تدريباته اليوم الأربعاء، في إطار الاستعداد لملاقاة غزل المحلة منتصف شهر يونيو الجاري ضمن منافسات الدوري العام المصري.

وحرص علي ابو جريشة و عماد سليمان عضوا اللجنة الفنية على حضور المران، الذي انطلق في تمام الساعة السابعة مساءًا بمحاضرة تحفيزية من جانب ايهاب جلال إلى لاعبيه استمرت حوالي 10 دقائق.

وتطرق المران لبعض الاشغال البدنية الشاقة في ظل قرار الجهاز الفني برفع الحمل البدني خلال الفترة الحالية و استغلال فترة التوقف.

واجتمع ايهاب جلال مع حسين السيد الظهير الأيسر للفريق الذي يخضع لعملية التأهيل خلال الفترة الحالية، فيما وافق جهاز الدراويش على مد الاجازة للثنائي التونسي فخر الدين بن يوسف و مروان الصحراوي لمدة 24 ساعة أخرى.