منظومات إسكندر الروسية تزود بصواريخ شبحية

ذكرت صحيفة "إزفيستيا" الروسية أنه سيتم تزويد منظومات "إسكندرـ أم" التكتيكية الروسية بصواريخ "شبحية" ذات قدرة عالية على المناورة والمرونة أمام مضادات العدو.

ونقلت الصحيفة الروسية اليوم الأربعاء عن مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن هذه الصواريخ يستحيل رصدها عمليا، بينما يستطيع هذا السلاح أن ينفذ مناورات بالغة التعقيد، ما يمكنه من تفادي صواريخ العدو المعترضة وإصابة الأهداف الأرضية بدقة متناهية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصاروخ الجديد، الذي بدأت أعمال تطويره في عام 2016 وجرى اختباره في الأول في عام 2020، قادر على إصابة الأهداف على مسافة تصل إلى 500 كم.

يُذكر أن قائد قوات الصواريخ والمدفعية الروسية ميخائيل ماتفييفسكي أكد في نوفمبر عام 2020 أن "إسكندرـ أم" الحالية ستبقى منظومة أساسية في القوات المسلحة الروسية حتى عام 2030 على أقل تقدير، مشيرا إلى وجود قدرات علمية لتطوير أسلحة بديلة عنها.