باكستان: 1843 إصابة و80 حالة وفاة جديدة بكورونا

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أعلنت باكستان، اليوم الأربعاء، تسجيل 80 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الوفيات في البلاد جراء الوباء 20 ألفا و930 حالة اليوم.

وذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم أن المركز الوطني للقيادة والعمليات أعلن في أحدث إحصاء له تسجيل 1843 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 924 ألفا و667 حالة.

ومازال إقليم البنجاب الأكثر تضررا بالجائحة، فيما يتعلق بحالات الإصابة والوفاة.

وأجرت باكستان 13 مليونا و316 ألفا و397 اختبارا للكشف عن الفيروس و47 ألفا و183 في الساعات الـ24 الماضية.

وتعافى 848 ألفا و685 مريضا في البلاد، فيما لا يزال ثلاثة آلاف و767 في حالة حرجة.