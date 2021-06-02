 الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين قرب باب العامود بالقدس المحتلة - بوابة الشروق
الأربعاء 2 يونيو 2021 10:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟

النتـائـج تصويت

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين قرب باب العامود بالقدس المحتلة

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 8:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 8:29 م

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، 5 شبان فلسطينيين من باب العامود بالقدس المحتلة، بعد الاعتداء عليهم.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الأربعاء، أفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال شرعت باستفزاز الشبان، واعتقلتهم.

واقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، حسبما نشرته وكالة الأنباء الرسمية «وفا».

وقالت مصادر محلية، إن 61 مستوطنا اقتحموا باحات «الأقصى» عبر مجموعات من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، قدموا خلالها شروحات عن «الهيكل» المزعوم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك