Infinix Note 10 Pro يحتل صدارة الهواتف الأكثر تنافسية في السوق المصرية

بعد إطلاق شركة Infinix لسلسلة Note 10، كشفت التجربة الحقيقية لمستخدمي الهواتف المحمولة في مصر أن سلسلة Infinix Note 10 استطاعت التغلب على حواجز المميزات المخصصة للفئات العليا من الهواتف الذكية والتي يطلق عليها (Flagship).

وتتيح سلسلة هواتف NOTE 10 للمستهلكين الاستمتاع بتجربة حديثة مع جهاز مثالي حتى يتمكنوا دائمًا من البقاء على اتصال سواء كانوا مسافرين، ومواكبة للأخبار، أو اللعب على منصات ألعاب مختلفة.

كما يوازن تصميم سلسلة Infinix NOTE 10 بشكل مثالي بين المظهر الوظيفي والأسلوب والابتكار والملمس واللون، حيث إنه متوفر بثلاثة ألوان فريدة ؛ الظل الأسود والأرجواني والأخضر الزمردي.

وعبر كل خبراء التكنولوجيا الذين قاموا بمراجعة سلسلة Note 10 مؤخرًا عن سعادتهم بتجربة الهاتف وما يضيفه من قيمة تكنولوجية بالنسبة للسعر، مؤكدين أنه هاتف جيد وقدم كل شيء تقريبًا أكثر مما توقعوا في هذا النطاق السعري.

وتُظهر مقارنات مواقع الويب الخاصة بالتقنيات أن أنظمة Infinix Note 10 الإلكترونية تعمل على تحسين تجربة المستخدمين من خلال الأداء الاستثنائي والعرض، وسعة البطارية الهائلة.

وإذا استعرضنا سلسلة Note 10، فسنجد أن Infinix Note 10 تشترك في العديد من المميزات مع إصدار Note 10 Pro الثنائي، ولكنها تأتي بسعر أقل منها.

أما الإصدار الأعلى من سلسلة Note 10 هو Note 10 pro، ويهدف Note 10 Pro إلى جلب المميزات الموجودة فقط في فئة الـ(Flagship) إلى مستوى أسعار الفئة المتوسطة، بما يمكن عدد أكبر من المستخدمين من شرائه وتجربة التكنولوجيا الحديثة التي لا تتاح إلا لهواتف الفئة العليا والتي تأتي في فئات سعرية مرتفعة.

ومن ضمن تلك المميزات معدل تحديث مرتفع 90 هرتز ، مع استجابة لمس سلسة عند 180 هرتز مع شاشة بحجم 6.95 بوصة ، ودقة 1080 × 2460 بكسل، وشاشة تعمل باللمس IPS، ودعم الشحن السريع 33 واط ، وتخزين داخلي يصل إلى 256 جيجا بايت.

لذلك ستظل سلسلة Note 10 للهواتف الذكية للألعاب خيارًا ممتازًا حيث يوجد معالج MediaTek Helio G95 كنقطة بيع أعلى في Note 10 Pro. سواءً كان هدفك هو Fornite أو PUBG أو Call of duty أو ألقاب أخرى ، فإن MediaTek لديها تقنية Hyper Engine الحصرية المصممة بالفعل للألعاب. تستمتع بأداء أسرع وأكثر سلاسة في محركات الألعاب ذات التحميل الثقيل ، والمشاهد الصعبة واللعب المكثف، والإدارة الذكية والديناميكية لوحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات والذاكرة ، وخط أنابيب زمن انتقال GPU أقصر بنسبة 60٪ لضمان عرض خالٍ من التأخير ، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة للعب لفترة أطول.

كما تم تصميم إصدار NOTE 10 لتعزيز وتحسين تجارب العمل والترفيه للمستخدم ، وتوفر الهواتف الذكية من سلسلة Note 10 للجميع القوة والكفاءة مع إمكانات عالية مدعومة بمعالج MediaTek Helio G85 ثماني النواة و Mali-G52 MC2 GPU ، Dar-Link Ultimate Game Booster ، Immersive صوت إلغاء الضوضاء DTS و AI ، برنامج XOS 7.6 ، بطارية 5000 مللي أمبير مع 18W X-Charge.

تتيح الترقية إلى Helio G85 إصدارًا أسرع من G80 الموجود في هواتف Note 8 السابقة، والمعالج عبارة عن مجموعة شرائح تركز على الألعاب المحمولة ، ويتم وضعها كخيار ممتاز لمستخدمي الهواتف الذكية الذين يتوقعون أداء ألعاب قويًا في الفئة المتوسطة.

وعلاوة على جميع تقييمات مستخدمي Pro Note 10 ، فإن تجربتي الشخصية مع الكاميرا تعطيني صورة مذهلة بجودة احترافية وصور ليلية جميلة ، سواء في ضوء النهار أو في الليل بسبب الكاميرا الليلية الفائقة بدقة 64 ميجابكسل (6P)، أيضًا في صور السيلفي، كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل مزودة بفلاش مزدوج، كما أن تصوير الفيديو جيد للغاية ومستقر مثل قدرات التصوير بدقة 4k في كل من الكاميرات الأمامية والخلفية.