محكمة أفغانية تدين رجلا بريطانيا لبيعه الخمور في كابول

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال مسؤول أفغاني اليوم الأربعاء إن حكما بالسجن خمس سنوات وأربعة أشهر صدر بحق مواطن بريطاني بسبب بيعه مشروبات كحولية في أفغانستان.

وقال المتحدث باسم المحكمة العليا، عبد الفهيم قويم، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه خلال جلسة لمحكمة الاستئناف عقدت أمس الثلاثاء، أدين المواطن البريطاني ببيع نحو 1234 لترا من المشروبات الكحولية.

وأضاف قويم أن الرجل البريطاني كان يرأس رسميا شركة لوجستيات في البلاد، ولا يزال بإمكانه استئناف الحكم أمام المحكمة العليا.

ووفقا للقانون الأفغاني، يعد بيع واستهلاك المشروبات الكحولية أمرا غير قانوني في البلاد.

ولم يتضح على الفور المكان الذي تحتجز فيه السلطات المواطن الأجنبي. ويوجد مركز اعتقال تموله الولايات المتحدة في المركز القضائي لمكافحة المخدرات، حيث يتم عادة التحقيق في مثل هذه القضايا.

يشار إلى أن السجن الرئيسي في كابول هو سجن بولي شاركي سيئ السمعة في شرق العاصمة، حيث يتم احتجاز المجرمين الخطرين وعناصر طالبان.

وفي مارس، اعتقلت قوات الأمن الأفغانية مواطنا بريطانيا آخر لبيعه الخمور في الدولة الإسلامية المحافظة.

وبحسب ما ورد، كان البريطاني الذي عرف بين زبائنه باسم "بائع الحليب"، يوزع المشروبات الكحولية على مئات العملاء بمن فيهم مسؤولين أفغان كبار.

وعندما تم اعتقاله، صادر المسؤولون نحو ألفي زجاجة من الكحول وعربة مصفحة، تردد أنه استخدمها في توصيل المشروبات الكحولية.