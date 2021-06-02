عضو الشيوخ بعد منح السيسي وسام القائد: لجهوده في خدمة القضايا العربية

هنأ المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على منحه وسام القائد من البرلمان العربى وهو أرفع وسام يُمنح للرؤساء وملوك الدول من البرلمان العربي.

وأكد الجندي، في بيان له، أن هذا الوسام الرفيع يمثل رسالة هامة من البرلمان العربى للرئيس عبدالفتاح السيسى تقديراً لجهوده فى خدمة القضايا العربية ودفاعه عن مصالح الأمة العربية، وآخرها دوره في وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وأيضا المبادرة الرئاسية بمساهمة مصر بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار لإعادة إعمار غزة، هذا بخلاف المساهمة بعدة قوافل ومساعدات مصرية رسمية وشعبية وحزبية لأبناء غزة.

وأضاف أن جميع المصريين يشعرون بالفخر لمنح الرئيس هذا الوسام من البرلمان العربي الذي يمثل مؤسسة برلمانية عن الشعوب العربية، وهو ما يدلل على عودة الدور الريادي لمصر في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، ونتيجة لنجاحات مصر المشهودة في السياسية الخارجية.

ووجه عضو مجلس الشيوخ، رسالة شكر وتقدير لرئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، على منح الرئيس عبدالفتاح السيسى لهذا الوسام، والذي يمثل شكرا وتقديرا عن جهوده المتواصلة في دعم قضايا المنطقة والعمل على توحيد صفوف الأمة العربية والإسلامية.