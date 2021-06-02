قال الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، إن الدعم للجامعات الأهلية غير محدود وذلك لأنه ينظر لها على أنها جامعة دولية منذ اليوم الأول، موضحًا أنه يتم إنشائها لتصبح جامعة من الجيل الذكي.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الثلاثاء، أن عدد الجامعات الذكية على مستوى العالم العربي لا يتعدى الواحدة أو اثنين، كما أنها تضم عددًا محدودًا من الطلاب والبرامج الدراسية، مشيرًا إلى إنشاء مصر لـ 4 جامعات ذكية في توقيت واحد.

وأشار إلى الاختيار الأمثل للـ 4 أماكن للجامعات الأهلية، وذلك لوجودها في مدن جديدة ذكية لتكون تلك الجامعات بمثابة قطاة تنطلق بباقي الجامعات الحكومية والتكنولوجية والتي تشهد طفرة هائلة حاليًا.

ولفت إلى هدف الجامعات الأهلية في استقطاب الطلاب المصريين الذين يتلقون تعليمهم بالخارج، فضلًا عن توفير برامج تعليمية تليق بمستوى أساتذة الجامعات الحاصلين على درجات علمية من الخارج.



