يعقد الفنان انتصار عبدالفتاح رئيس ومؤسس المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، مؤتمرًا صحفيًا؛ للإعلان عن تفاصيل الدورة الثامنة للمهرجان، وذلك بالمجلس الأعلى للثقافة في الرابعة والنصف عصر الاثنين المقبل.

ويقام المؤتمر تحت رعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وبالتعاون مع قطاعات الوزارة متمثلة في قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبري سعيد المجلس الأعلى للثقافة برئاسة د. هشام عزمي الأمين العام للمجلس، وصندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحي عبدالوهاب، ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب ووزارة الآثار، والتنشيط السياحي.

وصرح الفنان انتصار، بأنه سيعلن عن الدول والفرق المشاركة في المهرجان هذا العام 2021 وورش العمل التي تتخلله، وأماكن إقامته وعروضه ومواعيد بدء المهرجان المقرر انطلاق فعالياته في الفترة من 11 - 17 يونيو الجاري، بالإضافة لتفاصيل حفلي الافتتاح والختام وضيف شرف المهرجان بالإضافة للجهات المشاركة.