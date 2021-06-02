إدارة بايدن تعلق أنشطة التنقيب عن النفط والغاز بمحمية في ألاسكا

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علقت حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن جميع أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في محمية للحياة البرية في ألاسكا.

وأعلنت وزارة الداخلية الأمريكية ، الثلاثاء ، أن التعليق سيظل ساري المفعول لحين إجراء تحليل شامل يستند إلى القوانين البيئية.

وقالت الوزارة إنه تم اكتشاف أوجه قصور قانونية في منح حقوق الحفر في المحمية الواقعة في شمال شرق الولاية.

وتضع هذه الخطوة حدا لقرار مثير للجدل اتخذه الرئيس السابق دونالد ترامب بمنح حقوق الحفر لمدة عشر سنوات قبل أسبوعين فقط من تركه منصبه في يناير.

وأمر الرئيس الديمقراطي جو بايدن، بإجراء مراجعة في أول يوم له في البيت الأبيض.

ويشتبه في أن المنطقة لديها رواسب كبيرة من المواد الخام، وكان استغلالها محل نزاع لعقود.

وتغطي المحمية الطبيعية مساحة تبلغ حوالي 80 ألف متر مربع.