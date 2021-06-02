 بوجدانوف: موسكو مسعدة لاستضافة اجتماع بين فصائل فلسطينية بمشاركة فتح وحماس - بوابة الشروق
الأربعاء 2 يونيو 2021 3:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟

النتـائـج تصويت

بوجدانوف: موسكو مسعدة لاستضافة اجتماع بين فصائل فلسطينية بمشاركة فتح وحماس

وكالات
نشر في: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 2:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 2:27 م

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، أن ممثلين عن فصائل فلسطينية مختلفة، منها حركتا "فتح" و"حماس"، قد يزورون موسكو لإجراء مشاورات مع بعضهم البعض.

أكد بوغدانوف -وهو المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا-، اليوم الأربعاء، للصحفيين على هامش منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي، أن روسيا لا تزال على تواصل مع حركتي "فتح" و"حماس" وغيرهما من الفصائل الفلسطينية، معربا عن استعداد موسكو لاستضافة لقاء بينها في أي وقت، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وقال: "إذا كانت لديهم رغبة في التباحث مع بعضهم البعض بحضورنا أو دونه في موسكو التي تمثل مكانا مريحا للجميع فإننا مستعدون (استضافة مثل هذا الاجتماع)".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك