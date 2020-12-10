قال الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن لقاحات فيروس كورونا التي يتلقاها المواطنين الآن، مخصصة للفئات الأكثر ضعفا، لذا حينما تم بدء التجارب الإكلينيكية، اختاروا أشخاصًا يبلغ أعمارهم 18 عاما، لملاحظة نتائج العقار عليهم.

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء، أن لقاح «فايزر»، أخذ الموافقة على إعطائه للأشخاص من سن 12 لـ18 عامًا، وذلك بعدما تم التأكد من أمانه على هذه الفئات، بعد دراسة حديثة ظهرت نتائجها مؤخرا.

وأوضح أن هناك الفئات الأكثر ضعفا، المتمثلة في كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والذين يتأثرون بشكل مرضي أكثر بالإصابة بفيروس كورونا، وبعد ما أثبتت الدراسات أمان اللقاحات على هذه الفئات، تم العمل على دراسات بحثية على فئات أخرى مثل الحوامل، للتأكد من درجة أمان اللقاح عليهن عند أخذه.

وأشار إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة، هم الفئة الأكثر احتياجاً لتلقي لقاح فيروس كورونا بأمان، ولا توجد أي مشكلة في تلقيهم المصل حتى وإن كان لديهم أمراض مزمنة، ولكن يجب إخطار الطبيب أولا بأنواع الأمراض التي لدى الشخص الراغب في التطعيم، قبل أن يتلقى العقار.