بلغاريا تسجل 236 إصابة جديدة و26 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية البلغارية، 236 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 418 ألفا و813 حالة.

وذكرت بوابة المعلومات الوطنية -في تقريرها اليومي، وفقا لوكالة أنباء /صوفيا/ البلغارية، اليوم الأربعاء- أنه خلال الفترة نفسها توفي 26 شخصا بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 17 ألفا و726 شخصا.

وأشارت إلى أنه تعافى ألف و582 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 383 ألفا و765 شخصا.. لافتة إلى أنه يوجد في المستشفيات حتى الآن ألفان و942 شخصا، بينهم 322 مريضا في العناية المركزة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في بلغاريا 17 ألفا و322 شخصا.