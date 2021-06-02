تقرير: صفقة قريبة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

كشف الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي، نقلا عن مسؤول سياسي إسرائيلي كبير، أن الاحتمالات لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس" ارتفعت.



وأفاد المسؤول بأن "إسرائيل تنتظر حاليا عرضا من قبل الوسطاء المصريين لصفقة من هذا القبيل"، التي ستشمل الإفراج عن سجناء فلسطينيين في إسرائيل مقابل إعادة جثماني الجنديين الإسرائيليين، أورون شاؤول وهدار جولدن، واطلاق سراح المواطنين أبرا منجرسة، وهشام السيد، اللذين تحتجزهما "حماس" في قطاع غزة.



وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن "مصر مهتمة بالقضية، وهناك تفهم بأنه بدون حل قضية الأسرى والمفقودين لن تكون هناك إعادة إعمار، بعد الدمار الذي حدث في العملية العسكرية الأخيرة"، بحسب موقع "آي.24" الإخباري الإسرائيلي.