الصحة: مصر من أوائل الدول التي تعمل بصورة فريدة لتوفير لقاحات كورونا

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة لشؤون الوقاية، إن الوزارة تستهدف تلقيح ما يتجاوز 40% من المواطنين ضد فيروس كورونا بنهاية العام الجاري، لافتًا إلى أن مصر من أوائل الدول التي تعمل بصورة فريدة لتوفير لقاحات كورونا.

وأضاف عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن مصر تستهدف توطين صناعة اللقاحات وعدم الاعتماد على الاستيراد، بما يخدم أغراض توفيره للمواطنين والأشقاء في الدول العربية.

ولفت إلى استقبال 2000 لتر من المركزات الخاصة بلقاح «سينوفاك» لتصنيع 3 ملايين جرعة خلال شهر يونيو الجاري، متوقعًا زيادة إقبال المواطنين على الحصول على اللقاحات في ضوء الجرعات الأخرى التي تستقبلها من الخارج.

وأشار وكيل الصحة، إلى استقبال 1.9 مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا» الشهر الجاري، معلنًا عن افتتاح مراكز تلقيح ضد كورونا مماثلة للموجود في أرض المعارض بمدينة نصر، في كل المحافظات قريبًا.