تداول 24 سفينة للحاويات والبضائع العامة بموانئ دمياط

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استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 24 سفينة للبضائع العامة والحاويات خلال عمليات التداول.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الأربعاء- أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 173 ألفا و954 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 61 ألفا و408 أطنان، فيما بلغت حركة تداول الشاحنات 5255 شاحنة.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 40372 طنا شملت "4250 طن فوسفات و9400 طن يوريا و16222 طن رمل و1500 طن مخلفات علف بنجر و6500 طن داى امونيوم و2500 طن مولاس".

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31 ألفا و461 طنا شملت "604 أطنان من الأبلاكاش و1656 طن خشب زان و8917 طن ذرة و1842 طن حديد ألواح و897 طن حديد و7167 طن فول و8600 طن خردة و1778 طن صودا.