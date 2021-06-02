محافظ الشرقية يعلن انتهاء حصاد المساحة المزروعة بمحصول القمح

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الانتهاء من حصاد جميع الأفدنة المزروعة بمحصول القمح على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من حصاد محصول القمح لهذا العام.

وأكد المحافظ، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن الصوامع والشون والبناكر الموجودة بنطاق المحافظة لا تزال تفتح أبوابها لاستقبال وتوريد المحصول.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم بلغت 640 ألف و493 طن و66 كيلو قمح، وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح، والذي انطلق منتصف شهر أبريل الماضي، ويستمر حتى منتصف الشهر الجاري.

ووجه محافظ الشرقية، كافة الجهات المسوقة للقمح، سواء البنك الزراعي أو قطاع المطاحن والشركة القابضة للصوامع، بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز واستلام الأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسؤولة، وذلك بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.