 الكویت: 1279 إصابة و3 حالات وفاة جدیدة بكورونا - بوابة الشروق
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الكویت: 1279 إصابة و3 حالات وفاة جدیدة بكورونا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 7:04 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 7:04 ص

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، الیوم الثلاثاء، تسجیل 1279 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد، في الساعات الـ24 الماضیة؛ لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 310 آلاف و501 إصابة، فیما سجلت ثلاث وفیات لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1775.
وأوضح الدكتور السند - لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) - أنه تم تسجیل 1073 حالة شفاء، لیرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافین إلى 294 ألفا و972، مبینا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 95%.
وذكر أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة بأقسام العنایة المركزة بلغ 143 حالة، فیما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولازالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 13 ألفا و754.

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