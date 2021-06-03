نعومي أوساكا لاعبة التنس تنتقد المؤتمرات الصحفية عقب مباريات التنس

انتقدت نعومي أوساكا، لاعبة التنس والمصنفة الأولى عالميا، المؤتمرات الصحفية عقب المباريات.

وكانت نعومي أوساكا قد أعلنت انسحابها من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بسبب المؤتمرات الصحفية الإلزامية.

وقالت نعومي أوساكا في حوار خاص أجرته مع صحيفة «the guardian» : «هناك حقيقة معروفة للجميع وهي أن المؤتمرات الصحفية الإلزامية لا فائدة منها وغالبًا ما تكون مملة».

وأضافت: «بعد الخروج من بطولة فرنسا المفتوحة، تلقيت رسالة من منتج تلفزيوني، وكان مجملها انتقاد بيرس مورجان للاعب التنس الذي لا يرغب في حضور مؤتمر صحفي، وهذا غير مبرر في الحقيقة نظرًا لأن 99 ٪ من مقدمي البرامج التلفزيونية الذين عملت معهم لن يستحضروا المعلومات ويبكون مثل الأطفال إذا كنت تجرؤ على قول ذلك لم تقم بعملك جيدا أو عرض مميز».

وواصلت: «يعتبر استحضار المعلومات هو اجتماع ما بعد العرض من أجل تبادل كامل وصريح للآراء، أنت تنظر إلى ما تم بشكل جيد وما لم يتم ، وما يمكن تعلمه في المرة القادمة، المشكلة في أنه بعد الخروج من الهواء مباشرة يجب أن أعترف أنني كثيرًا ما أبكي داخليًا مثل طفل».

وتابعت اللاعبة صاحبة 23 عاما: «أنا لا أقارن بمؤتمر صحفي بعد المباراة، بصرف النظر عن أي شيء آخر، من الواضح أن استخلاص المعلومات لا يتم بثه على التلفزيون، وخارج الملعب تكون ملزمًا بإخضاع نفسك لمحاكم تفتيش عامة بشأن طبيعة أوجه القصور لديك لصالح جمهور عالمي».

واستكملت: «اعتير اي مباراة هي عبارة عن قصة كبيرة ولكن تتفاجئ بمن يطرحون عليك الأسئلة نعم ، أعلم أن الرياضيين يتقاضون رواتبهم ، ويحتاجون إلى وسائل الإعلام بقدر ما تحتاجها وسائل الإعلام وما إلى ذلك ، لكنني لن ألوم أيًا منهم على كرههم للمقابلات التي أجريت بعد المباراة».

وأتمت: «اعتقد أن هذه المؤتمرات الصحفية وحشية ولا معنى لها تماما وخالية من المحتوى الدائم».