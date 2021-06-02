الرئيس الجزائري يشكر إسبانيا على علاج زعيم البوليساريو

عبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن شكره لإسبانيا لعلاجها زعيم "الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب" (بوليساريو) إبراهيم غالي، قائلا "إسبانيا أعادتك للجزائر معافى".

وقام تبون بزيارة غالي للإطمئنان على صحته بالمستشفى العسكري في عين النعجة بالجزائر العاصمة، وفقا للتلفزيون الحكومي الجزائري.

وخاطب الرئيس الجزائري لغالي قائلا" أعجبني امتثالكم لطلب العدالة الإسبانية، لقد أعطيتم صورة عن الجمهورية الصحراوية بأنها جمهورية قانون ولا تخرج عن القانون، من شيم المناضلين والثوريين أن يحترموا العدالة عكس ما يقال".

من جهته قال غالي "نحن مناضلون من أجل القضية وتحت أي ظروف وفي أي مكان وأنا في تطور صحي خلال الأيام القادمة سأعود للميدان".

ووصل زعيم بوليساريو فجر اليوم إلى الجزائر عائدا من إسبانيا، بعد أن رأى طاقمه الطبي أن حالته الصحية لا تستدعي بقاءه في المستشفى الإسباني، حسبما أفاد السفير الصحراوي لدى الجزائر عبد القادر طالب عمر.

وكان غالي يتلقى العلاج من كوفيد-19 في إسبانيا، لكن إقامته تسببت في خلاف بين مدريد والحكومة المغربية، حيث تعتبر الرباط البوليساريو منظمة إرهابية.