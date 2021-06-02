التعليم: الغربية تحصد المركز الأول بمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم عن الفائزين بمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية، حيث جاء في المركز الأول مديرية التربية والتعليم بالغربية، واحتلت مديرية التربية والتعليم بدمياط المركز الثاني، وجاء بالمركز الثالث مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، يليها مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية بالمركز الرابع.

وكانت المسابقة قد أقيمت بقاعة الفيديو كونفرانس بديوان عام الوزارة، وقاعات الڤيديو كونفرانس بمديريات التربية والتعليم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في الفترة من 31 مايو حتى 2 يونيو ، وذلك بالتنسيق والتعاون بين الوزارة والاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، والإدارة المركزية للتعليم الثانوي، والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، ومديريات التربية والتعليم.

ووجهت رئيس قطاع التعليم العام الدكتورة راندا شاهين، الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه المسابقة والقائمين علي تنفيذها، مشيرة إلى أن المسابقة تحمل أبعادا تربوية كثيرة وأهدافا استراتيجية للتعليم، فضلا عن إعداد جيل يستطيع المنافسة عالميا من خلال تدريب أبنائنا على التنافس وخلق دوافع التقدم وتحسين الأداء والإنجاز.

وأشادت شاهين بجميع المشاركين لخوض التجربة واكتساب خبرات جديدة، وقالت " كلنا نعمل من أجل أبنائنا الطلاب وأن المقياس الحقيقي لكل نجاح وتتويج هم الطلاب أنفسهم".

وفي الإطار ذاته، أكد أحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب المدارس، أن المسابقة جاءت تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرروة الاهتمام ورعاية الطلاب الموهوبين، لتشجيعهم على التفوق العلمي ولتطوير المنظومة التعليمية وكذلك الحرص الشديد على تنفيذ هذه المسابقة لتحقيق الاستفادة الكاملة للطلاب.

وأشار موسى إلى أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الطلاب على التفوق العلمي، وتقوية روح التنافس المبني على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية، وتشجيعهم على التفوق العلمي وتنمية روح الولاء والانتماء والتنافس والإبداع بينهم.

وقال إن هذه المسابقة فريدة من نوعها ومتميزة وقد تمت بكل كياسة وحكمة، حيث تم تنفيذها في ظل جائحة كورونا، كما أنها على الجانب العلمي جاءت لتحقيق الاستفادة الكاملة من نظام الثانوية العامة الجديد، حيث كان لكل محافظة أسئلة مستقلة عن المحافظات الأخرى، وعلى الجانب الآخر تضمنت المسابقة المهارات الشخصية، واختبارات الذكاء، والاتحادات الطلابية، والثقافة العامة.

ووجه موسى رسالة للطلاب قائلا: " أنتم قادة المستقبل ولتكن هذه البداية لمعايشة النظام الجديد للثانوية العامة، وقد فاز الجميع على المستوى الإنساني بتبادل الخبرات واكتساب قيم السلوك الطيب والتنافس الشريف للوصول لهذا المستوى المتميز في المسابقة متمنيا للطلاب دوام النجاح والترقي.

من جانبه أعرب رئيس الإدارة المركزية للأمن اللواء أحمد عبدالفتاح عن سعادته بهذا الجيل الحريص على مستقبله ومستقبل وطنه والعمل على رفع مكانتها دائما، كما شدد على الطلاب بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، حرصا على سلامتهم وخصوصا في فترة الامتحانات، مهنئا في الوقت ذاته الفائزين وكل المشاركين، كما حثهم على المشاركة والتواصل مع الآخرين لاكتساب خبرة التواصل، متمنيا لهم التوفيق في الحياة العملية والعالمية.