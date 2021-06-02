«تعليم دمياط» ينفي إصابة معلمة بسبب منعها الغش في امتحان الإعدادية

نفى عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، ما تردد حول قيام مجموعة من الطلاب برشق إحدى المعلمات بالحجارة، بعدما منعتهم من الغش، مؤكداً أن الواقعة لا أساس لها من الصحة.

وأوضح عثمان، في بيان له، أن المعلمة، وتُدعى جيهان، كانت تتولى الإشراف على امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة جمصة الإعدادية، وأُصيبت بعد خروجها من لجنة الامتحانات، نتيجة تبادل اثنين من الطلاب التراشق بالحجارة، أثناء لهوهما سويا، وتصادف مرور المعلمة، مما أدى إلى إصابتها بالخطأ، وتم نقلها للمستشفى لإجراء الإسعافات الأولية اللازمة.

وأكد إجراء الإسعافات اللازمة للمعلمة، بتخييط جرحها بـ4 غرز، مشيرا إلى أنها رفضت معاقبة الطالبين اللذين كانا يلهوان معا، مؤكدة أنهما لم يكونا يقصدان إصابتها بالأساس.

وتوجه وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إلى منزل المعلمة المصابة، لزيارتها والاطمئنان على حالتها الصحية، ونقل إليها تحيات طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ومنال عوض، محافظ دمياط.