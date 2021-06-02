مدير مستشفيات جامعة الزقازيق لـ«الشروق»: ارتفاع حالات الفطر الأسود إلى 12 حالة

قال الدكتور وليد ندا مدير مستشفيات جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية، إن حالات الفطر الأسود التي استقبلتها مستشفيات الجامعة ارتفعت إلى 12 حالة، جميعهم كانوا مصابين بكورونا وتعافوا منها قبل إصابتهم بالفطر الأسود.

وأضاف ندا، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، اليوم الأربعاء، أن المصابين جميعًا من خارج المستشفى، حيث تم استقبالهم جميعًا من خارج المستشفيات، لكنهم جميعهم من داخل محافظة الشرقية.

وأكد مدير مستشفيات الجامعة، على استقبال 5 حالات جديدة، بالإضافة إلى 7 حالات كانت موجودة بأقسام العزل، ليصبح عدد الحالات 12 حالة، لافتًا إلى إجراء عمليات جراحية لـ5 حالات منهم ويخضعون الان لتلقي العلاج اللازمة وحالاتهم العامة مستقرة.

وشدد مدير مستشفيات جامعة الزقازيق، على أن جميع المرضى المصابين بالفطر الأسود كانوا مصابين بفيروس كورونا المُستجد ويخضعون للعزل المنزلي، بالإضافة إلى أنهم يعانون من أمراض مزمنة، مثل السكر والضغط، حيث خضعوا لعلاج كورونا في المنزل دون استئذان الطبيب المتخصص، ما نتج عنه إصابتهم بالفطر الأسود، قبل أن يشير إلى أن الحالات الخمس الجديدة، الذين تم استقبالهم، يجرى الآن عمل الفحوصات اللازمة لهم.

ومن جهته، قال الدكتور رمضان نافع، مستشار رئيس الجامعة للشئون الوقائية، إن الفطر الأسود مرض ليس بجديد، مثله مثل الفيروس والبكتيريا والطفليات، وموجود ويصيب المريض ذو المناعة الضعيفة وغير مرتبط بسن معين، مشيرًا إلى أن الإصابة بالفيروس تأتي نتيجة الإسراف في الأدوية دون الرجوع للطبيب المتخصص، وأن الإنسان ذو المناعة القوية إذا ما تعرض للإصابة بالفطر الأسود لا يؤثر الفيروس عليه نهائيًا.

وأكد مستشار رئيس الجامعة للشئون الوقائية، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن الفطر الأسود ليس له علاقة مباشرة بفيروس كورونا المُستجد والإصابة به من عدمها، لكنه يأتي بعد ممارسات كورونا الخاطئة عن طريق التعرض لبرتكول علاج عشوائي دون الرجوع إلى الطبيب المتخصص: ما ينتج عنه ضعف المناعة، أو تعاطي الكورتيزون بكميات كبيرة، وكذلك ضعف المناعة الوراثية.

ووجه مستشار رئيس جامعة الزقازيق للشئون الوقائية، جميع الأطباء بعدم كتابة بروتوكول علاج عشوائي ما دام غير متخصص، مناشدًا جموع المرضى بالالتزام ببروتوكول وزارة الصحة والأطباء المتخصصين.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، تخصيص غرف عزل بمختلف المستشفيات العامة والمركزية الموجودة بنطاق مديرية الشئون الصحية بالشرقية.

وأوضح مسعود، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن جميع المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية على استعداد تام للتعامل مع اية حالات مصابة بالفطر الأسود، منوهًا بأن عدوى الفطر الأسود لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالإصابة بفيروس كورونا المُستجد، وأن كل ما يمكن أن يُسبب الإصابة بالفطر السود هو الممارسات الدوائية الخاطئة والإسراف في استخدام الأدوية والمضادات الحيوية دون الرجوع للطبيب.

وأشار وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إلى أن مستشفيات المديرية، وعددها 23 مستشفى عام ومركزي، جميعها لم تشهد استقبال اية حالات مصابة بالفطر السود حتى الآن، منوهًا بأن المديرية وجميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة على أهبة الاستعداد للتعامل مع أية طوارئ أو مستجدات بشأن استقبال أو علاج حالات الفطر الأسود، قبل أن يشير إلى أن جميع المستشفيات تشهد تطبيق صارم للإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وفي السياق ذاته، أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، توجيه كافة الجهات المعنية بالقطاع الصحي بالاستعداد التام لأية مستجدات لاستقبال وعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المُستجد والفطر الأسود، كل قطاع يتابع بدوره، وذلك في المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية، والمستشفيات الجامعية، وكذا مستشفيات التأمين الصحي.

وناشد جموع المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة الظروف الصحية التي تشهدها البلاد.