من هو إسحاق هيرتزوج رئيس إسرائيل الجديد؟

انتخب أعضاء الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إسحاق هيرتزوج ليكون الرئيس الحادي عشر لإسرائيل، بعد فوزه بـ 87 صوتا من أصل 120 في الكنيست ليحل محل الرئيس رؤوفين ريفلين الذي ستنتهي ولايته في 9 يوليو المقبل.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن إسحاق هيرتزوج هو نجل حاييم هيرتزوج الرئيس السادس لإسرائيل، وهو سياسي ومحام، ورئيس الوكالة الصهيونية منذ عام 2018، شغل منصب رئيس حزب العمل وزعيم المعارضة في إسرائيل من عام 2013 إلى 2017، وشغل سابقًا منصب وزير الرفاهية والخدمات الاجتماعية ووزير الشتات والمجتمع ومكافحة معاداة السامية ووزير السكن والبناء ووزير السياحة.

وتغلب هيرتزوج على منافسته ميريام بيرتس، التي حصلت على 27 صوتا خلال الاقتراع السري بالكنيست؛ وهو السباق الرئاسي الأول في إسرائيل الذي لم يكن فيه أي من المرشحين من أعضاء الكنيست الحاليين.