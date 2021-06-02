متحدثة الآثار تحسم الجدل بشأن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، إن الأعمال الإنشائية للمتحف المصري الكبير تمت بنسبة 99%، مرجحة افتتاحه خلال الأشهر المقبلة، دون تحديد لشهر بعينة لارتباط الأمر بالظروف الصحية العالمية.

وأضافت بهجت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير تابع مستجدات الأعمال، ونقل مركبي خوفو من متحف أهرامات الجيزة إلى مقرها بالمتحف الكبير.

وأشارت إلى أن نقل مركبي خوفو سيتم بطريقة مؤمنة وبأحدث الطرق الأمنية الموضوعة بمعايير عالية، مضيفة أن الاجتماع تناول استعراض العرض المتحفي للمتحف المصري الكبير.

وأوضحت متحدثة الآثار أن المتحف الكبير يضم أكثر من 50 ألف قطعة، بينها أكثر من 5 آلاف قطعة مخصصة للملك توت عنخ آمون، معلنة عن الانتهاء من 60% من فتارين عرض توت عنخ آمون، والانتهاء بنسبة 100% من تأهيل المقتنيات الموجودة.

وطمأنت المواطنين بشأن فعاليات الافتتاح، وخاصة أن العمل قومي لا يخص وزارة بمفردها، متابعة: «هناك دعم كامل لخروج الحدث بشكل مشرف ومبهر، وعنصر الإبهار والمفاجأة أساس نجاحه».

وعقد مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، اجتماعا اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، حيث تم استعراض ومناقشة العديد من الموضوعات بشأن تطورات الأعمال بالمتحف، حيث استهل اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، الاجتماع باستعراض تطورات الأعمال الهندسية بالمتحف.

كما قدم مفتاح عرضًا مصورًا عن منهجية عملية نقل مركب خوفو الأولى من متحفها الحالي بمنطقة الأهرامات بالجيزة، إلى المتحف المصري الكبير وما آلت إليه مستجدات الأعمال بهذا الشأن، مؤكدا أن عملية نقل المركب تسير وفقا للدراسات العلمية والاستعدادات المعدة مسبقا والتي استمرت لفترة تصل إلى أكثر من عام.