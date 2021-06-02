 روسيا: نأمل في تسجيل لقاح سبوتنيك V بالصحة العالمية والأدوية الأوروبية - بوابة الشروق
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روسيا: نأمل في تسجيل لقاح سبوتنيك V بالصحة العالمية والأدوية الأوروبية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 8:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 8:08 م

أعرب نائب وزير الصحة الروسي، سيرجي جلاغوليف، عن أمله في أن تقوم منظمة الصحة العالمية ووكالة الأدوية الأوروبية بتسجيل اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V" في الأشهر المقبلة.

وقال المسؤول الروسي خلال حضوره فى منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي: "على مدار العام الماضي، كنا نتواصل بنشاط مع منظمة الصحة العالمية ووكالة الأدوية الأوروبية في جميع المراحل السابقة لتسجيل اللقاح".

ولفت نائب وزير الصحة الروسي إلى قيام ممثلي وكالة الأدوية الأوروبية ومنظمة الصحة العالمية بزيارة روسيا، بالتوازي مع عمليات التفتيش على مواقع الإنتاج، وتم فحص التجارب السريرية، وبالتوازي مع ذلك، يستكمل مركز غاماليا بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، الاستعدادات لملف التسجيل الدولي.

وأعرب جلاغوليف عن الأمل في أن "يتم اتخاذ القرارات ذات الصلة على منصتي منظمة الصحة العالمية ووكالة الأوية الأوروبية في الأشهر المقبلة".

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