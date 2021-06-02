قال المؤلف المسرحي أحمد الإبياري، إن فرقة ثلاثي أضواء المسرح التي ضمت الراحلين سمير غانم وجورج سيدهم والضيف أحمد لم تتفكك بعد وفاة "الأخير".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "on e"، مساء الثلاثاء، إن الفرقة تفككت بوفاة "سيد"، شقيق سمير غانم وليس بعد وفاة الضيف أحمد الذي رحل عام 1970 عن عمر ناهز 71 عامًا.

وتابع: "سمير غانم شريكًا في الفرقة وليس ممثلًا يتقاضى أجرًا، وهذه الشراكة كانت في الأرباح وفي الخسائر.. بعد وفاة سيد، شعر سمير غانم أنه لن يكون قادرًا على إدارة الفرقة وتشغيلها".

وأشار إلى أن سمير غانم قدم اعتذارًا لجورج، وأبلغه بمغادرة الفرقة دون أن يكون مدانًا بأي أموال، وانتقل بعد ذلك للعمل في فرقة مسرحية خاصة، وهو الأمر نفسه الذي فعله جورج، موضحًا أن مسرحية المتزوجون قدمها غانم وسيدهم أثناء تكون الفرقة وقبل تفككها.

وأفاد الإبياري بأن سمير غانم تعاون مع منتج آخر وقدم معه روايتين، ومثلهما مع منتج آخر، ثم عمل معه "الإبياري" في مسيرته الفنية الأخيرة.

ورحل سمير غانم عن الحياة في 20 مايو الماضي، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بفيروس "كورونا"، وشيعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك في الجنازة عدد كبير من النجوم من بينهم يسرا وإلهام شاهين.