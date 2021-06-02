رئيس الوزراء الفلسطيني يثمن المساعي العُمانية في دعم القضية الفلسطينية

بحث رئيس مجلس الدولة العماني الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته الحالية للسلطنة، العلاقات العُمانية الفلسطينية وموقف السلطنة الداعم للقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والتطورات الراهنة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني، وفقا لوكالة الأنباء العمانية، اليوم الأربعاء، على قوة العلاقات بين البلدين والروابط الأخوية بين الشعبين، وحرص البلدين على مدّ جسور التعاون على كافة الأصعدة، بما يحقق طموحات وتطلعات الشعبين.

وثمّن رئيس الوزراء الفلسطيني، المساعي العُمانية في دعم القضية الفلسطينية، وما تبذله السلطنة على مختلف الأصعدة من أجل إقرار حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، إلى جانب دعم جهود ومبادرات السلام في المنطقة مشيدًا بما تشهده السلطنة من تطور تنموي وحضاري، ومتمنيًّا لها دوام التقدم والازدهار.