مصرف لبنان يعلق سحب الأموال من الحسابات الدولارية بسعر 3900 ليرة

قرر مصرف لبنان المركزي تعليق العمل بالقرار الذي يسمح للمودعين بسحب أموالهم من حساباتهم بالدولار بالعملة المحلية بسعر 3900 ليرة لبنانية للدولار، وهي قيمة أعلى من السعر الرسمي في البنوك المقدرة بـ1500 ليرة فقط.

جاء ذلك التزاما بالقرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة اللبناني والذي قضى أمس بوقف تنفيذ التعميم الأساسي الصادر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في شهر مارس الماضي، والمطعون فيه بعدم قانونيته، والذي سمح فيه للمودعين بالدولار، أن يسحبوا أموالهم بالليرة اللبنانية بسعر 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، في حين أن السعر الرسمي في البنوك 1500 ليرة فقط، بينما وصل سعر الدولار في السوق السوداء وعدد من مكاتب الصرافة لقرابة 13000 ليرة لبنانية وذلك في ظل امتناع البنوك عن صرف الوداع بالدولار.

وألزم قرار مجلس شورى الدولة جميع البنوك بوقف تبديل الدولار على سعر 3900 للحساب المفتوح بالدولار، على أن يتم تسديد صاحب الحسابات بعملته الأجنبية.