بروكلن نتس يتأهل لدور الثمانية بدوري السلة الأمريكي

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تأهل فريق بروكلن نتس إلى دور الثمانية بالدور الفاصل لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بتفوقه على بوسطن سيلتكس 4 /1 في الدور الأول الفاصل.

وفاز نتس على سيلتكس 123 /109 فجر الأربعاء ليحسم تأهله لدور الثمانية.

ويلتقي نتس في دور الثمانية مع ميلواكي بكس الذي تفوق على ميامي هيت 4 /صفر في الدور الفاصل الأول.

وسجل جيمس هاردن 34 نقطة وأضاف كيفين دورانت 24 نقطة مقابل تسجيل كيري إيرفينج 25 نقطة لبروكلن.

وعاد هاردن للتألق مع فريق نتس بعد غيابه عن 18 مباراة للفريق هذا الموسم بسبب الإصابة.

وفاز دنفر نجتس على بورتلاند 147 /140 بعد مباراة ماراثونية امتدت لوقت إضافي عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 121 /121.

وسجل داميان لييارد رقما قياسيا يتمثل في تسجيل 55 نقطة خلال الدور الفاصل لكن رغم ذلك لم ينجح في إنقاذ فريقه بورتلاند من فخ الهزيمة.

كما سجل لييارد 12 رمية ثلاثية ليحطم الرقم القياسي المسجل بأسم كلاي تومسون لاعب جولدن ستيت واريورز الذي أحرز 11 رمية ثلاثية خلال المواجهة أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر في الدور الفاصل في 28 مايو 2016.

وأحرز نيكولا يوكيتش 38 نقطة ليقود فريقن نجتس للتفوق على بورتلاند 3 /2 بعد مرور خمس مواجهات من الدور الفاصل الأول.

وفي مباراة ثالثة فاز فينيكس صنز على لوس أنجليس ليكرز 115 /85 ليتفوق 3 /2 بعد مرور خمس مواجهات من الدور الفاصل الأول.