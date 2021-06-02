«مستقبل وطن» المنيا يفتح جميع مقراته أمام المواطنين للتسجيل لتلقي لقاح كورونا

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أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا مبادرة " احمي نفسك... احمي وطنك" للتوعية بأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا وتسهيل إجراءات التسجيل للحصول عليه على موقع وزارة الصحة والسكان تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

قامت أمانة الحزب بمحافظة المنيا وجميع أمانات المراكز والأقسام بفتح مقراتها أمام المواطنين الراغبين في التسجيل على الموقع الرسمي لوزارة الصحة لتلقي لقاح فيروس كورونا.

وذلك من خلال تواجد فرق شبابية طوال اليوم بجميع مقرات الحزب لاستقبال المواطنين ومساعدتهم في إدخال البيانات بطريقة صحيحة والتسجيل على الموقع مع توفير الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة أهالينا.

كما قامت أمانة مركز مطاي بالتعاون مع الإدارة الصحية بإقامة سرادق لاستقبال المواطنين وتنظيم دخولهم لأماكن تلقي اللقاح بمركز فيروسات الكبد بالمدينه وتوفير كميات كبيرة من الماسكات الطبية وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية التي تحافظ على سلامة المواطنين أثناء تواجدهم بالسرادق.

ويأتي ذلك فى إطار السياسة العامة ، التى ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق الفعاليات والمبادرات المجتمعية فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات أهالينا والتخفيف عنهم وتنفيذا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".