«شباب الأحزاب» تبحث مع «الرقابة المالية» قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا في الخدمات المالية غير المصرفية

بحث وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قانون تنظيم استخدام الخدمات المالية غير المصرفية.

ورحب عمران - وفقا لبيان من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مساء اليوم الثلاثاء، بالوفد وأطلعهم على مهام الهيئة وإنجازاتها ومشروعات الهيئة المستقبلية لتطوير أساليب الرقابة المالية، بما يوفر البيئة الآمنة للاستثمار والعمل على تحويل كافة مهام الهيئة للأنظمة الرقمية حتي تستطيع أن تواكب حركه التطور في الاقتصاد الجديد.

وقدم الدكتور محمد عمران – خلال لقائه وفد التنسيقية - عرضا تفصيليا لمشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا في الخدمات المالية غير المصرفية، وشرحا وافيا لأهداف التشريع والتي تعمل علي تسريع عملية الشمول المالي ودعم القطاع الواعد لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يساهم في تعظيم الناتج القومي وفتح المجال العام للاستفادة من الخدمات المالية للمشروعات متناهية الصغر بما يحقق توفير فرص عمل لأكثر من 3 ونصف مليون مواطن في أول عام من إقرار القانون طبقا لتقدير الهيئة.

وثمن وفد التنسيقية دور الهيئة في البحث والتدقيق والإجراءات المتبعة لحماية التوقيع الإلكتروني للمستفيدين من الخدمة، وتساءل الوفد عن طبيعة العلاقة التي تربط الهيئة بالبنك المركزي في ظل منظومة الخدمات الرقمية الجديد.

كما تساءل الوفد أيضا عن تطبيقات الذكاء الصناعي التي تعتمدها الهيئة في ظل المنظومة الجديدة، مؤكدا أهمية البدء في إنشاء صناديق الاستثمار في الذهب.

وشدد الوفد على دعم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كل محاولات الإصلاح التي تضمن تقدم وازدهار مصر وعودتها لمكانتها الريادية.