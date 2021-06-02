الحكومة الألمانية توافق على إنهاء أولويات منح التطعيمات ضد كورونا

وافق مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، على إنهاء تطبيق الأولويات ذات الترتيب الثابت بالنسبة لمتلقي التطعيمات ضد فيروس كورونا اعتبارا من الاثنين المقبل.

ووافق المجلس بذلك على تعديلات في لائحة التطعيم، والتي من المنتظر أن يعلن وزير الصحة ينس شبان عنها الآن.

وبهذه التعديلات سيتاح للشركات تطعيم موظفيها على نطاق واسع وبصورة مباشرة، حيث سيتمكن أطباء الشركات اعتبارا من الاثنين المقبل من البدء في تطعيم الموظفين، وسيتلقون في الأسبوع الأول أكثر من 700 ألف جرعة لقاح.

وقال شبان إن الحكومة الألمانية تعتزم أيضا ضمان توفر كميات كبيرة من اللقاحات تتراوح بين 600 مليون و700 مليون جرعة لمواجهة جوائح مستقبلية - للاستخدام في ألمانيا أو أجزاء أخرى من العالم. ولذلك ستكون هناك عطاءات بمدة خمس سنوات. ومع رسوم حجز سنوية، سيضمن المصنعون إنتاج اللقاح في حالة حدوث جائحة.