تراجع مبيعات التجزئة في ألمانيا بأكثر من التوقعات خلال أبريل الماضي

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الصادرة، اليوم الأربعاء، تراجع مبيعات التجزئة في ألمانيا خلال أبريل الماضي بأكثر من التوقعات.

وذكر مكتب الإحصاء أن مبيعات التجزئة في ألمانيا تراجعت بنسبة 5.5% شهريا خلال أبريل الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 7.7% خلال مارس الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات خلال أبريل الماضي بنسبة 2% فقط.

في الوقت نفسه، تراجعت مبيعات التجزئة خلال أبريل الماضي بنسبة 4.4% سنويا بعد تراجعها بنسبة 11.6% سنويا خلال الشهر السابق. وكان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات بنسبة 10.1% سنويا.

وذكر مكتب الإحصاء أن القيود التي تقرر فرضها خلال النصف الثاني من أبريل الماضي وخلال موسم عيد الفصح في مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، يمكن أن تكون أسبابا رئيسية في تراجع مبيعات التجزئة.

وتراجعت مبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ خلال أبريل الماضي بنسبة 3.4% سنويا في حين زادت مبيعات السلع غير الغذائية بنسبة 10.6%.