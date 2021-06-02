توفيق: شركة أوكرانية تقدم بعرض لتطوير الحديد والصلب.. وماضون في إجراءات التصفية لحين إثبات الشركة جديتها



قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه تم تقسيم شركة الحديد والصلب إلى قسمين، الجزء الأول تم إغلاقه متمثل في مصانع التبين، والجزء الآخر مستمر في العمل وهو المناجم.

وأكد «توفيق» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، عبر فضائية «Ten»، الثلاثاء، حرص الدولة على دعم الصناعة، مشيرا إلى أن صناعة الحديد والصلب متوفرة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى خطة الوزارة لتطوير مصنع الدلتا لرفع الطاقة الاستيعابية به إلى ٥٠٠ ألف طن، من خلال إنشاء خطين للإنتاج، تم تركيب أولها في بالفعل ووصلت طاقته الاستيعابية حتى الآن إلى ٢٣٠ ألف طن، على أن يتم تركيب الخط الآخر مع بداية نهاية العام الجاري.

وردا على حقوق العمال بعد قرار تصفية شركة الحديد والصلب، أوضح وزير قطاع الأعمال، أن جزءًا من العمال تجاوز سن الخمسين بالفعل، بينما سيتم صرف تعويضات سخية تتراوح قيمتها بين أجر ٦ إلى 5 سنوات.

ولفت إلى أن الوزارة استنفذت كل الحلول قبل اتخاذ قرار التصفية، مشيرا إلى تلقي طلب من أوكرانيا، أمس، بمنح مهلة ٣ أسابيع لتقديم عرض لتطوير شركة الحديد والصلب بدلا من تصفيتها، موضحا أن الوزارة تسير في إجراءات التصفية إلى حين إثبات الشركة الأوكرانية جديتها، خاصة أن الشركة ذاتها سبق أن تقدمت بطلب مشابه في ٢٠١٩، ولكن لم تقدم عرضا في النهاية.

وذكر أن المصفي للشركة طلب مهلة ٢٤ شهرا للتصرف في ممتلكات الشركة "فوق الأرض" بعد فرزها إلى أصول تباع كخردة، وأصول تباع كوحدات إنتاج أو قطع غيار، كما تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعمل مخطط عام وتغيير استخدام لـ٦ مليون متر، وطرحها في مزادات للبيع، متمنيا أن تتجاوز قيمة المبيعات حجم المديونية وتعويضات العاملين التي تصل إلى ١٠ مليارات جنيها.

وكانت وزارة قطاع الأعمال العام، قد اتخذت أولى خطوات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية، الصادر قرار تصفيتها في يناير 2021، وذلك بتداول سهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر في البورصة، الأحد الماضي.