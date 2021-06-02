 16 يونيو.. افتتاح فعاليات الدورة الـ22 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي - بوابة الشروق
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16 يونيو.. افتتاح فعاليات الدورة الـ22 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي

أرشيفية
أرشيفية

نشر في: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 6:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 6:06 م

أعلن السيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما، الموعد الجديد لإقامة الدورة ال٢٢ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة والذي يرأسه الناقد السينمائي عصام زكريا، حيث من المقرر أن تنطلق في الفترة من ١٦ إلى ٢١ يونيو الجاري.

وصرح الباسوسي بأنه جارى حاليا إجراء التحضيرات النهائية لإقامة دورة متميزة تليق بتاريخ المهرجان، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا وجميع المشاركين بالمهرجان.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما سنويا بمحافظة الإسماعيلية.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دورته في عام 1991.


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